Accuse di violenza al padre, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: la dura replica

Tra ricordi, accuse e smentite: il racconto che coinvolge Elisabetta Gregoraci e suo padre Mario.

Ci sono testimonianze che riportano al centro dell’attenzione temi delicati come la vita di coppia, la gestione dei conflitti familiari e il coraggio di esporsi pubblicamente. Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda domenica 26 ottobre, è stato trasmesso un servizio dedicato a Rosita Gentile, ex compagna di Mario Gregoraci, padre di Elisabetta e Marzia.

La donna ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti, descrivendo anni complessi segnati da tensioni e incomprensioni. Poi, la famiglia dell’uomo ha rotto il silenzio.

Un racconto che scuote: la testimonianza di Rosita Gentile

La donna ha denunciato l’uomo per presunte violenze fisiche e psicologiche subite nel corso di oltre dodici anni di relazione. Secondo quanto emerso dall’intervista a Le Iene, la denuncia sarebbe stata formalizzata nel luglio 2024, dopo che la Gentile era riuscita a registrare un episodio di aggressione davanti a testimoni.

Durante l’intervista, Rosita ha raccontato una storia di amore degenerato, fatta di isolamento, silenzi e umiliazioni.

“Lui era molto possessivo, ma per me quella possessività era sicurezza, la vedevo come una forma di protezione”, ha confessato alle telecamere. Nel suo racconto, emerge anche il conflitto con le figlie di Gregoraci, che – a suo dire – non avrebbero mai accettato la loro relazione:

“Da subito siamo stati contrastati dalla famiglia. C’è sempre stato conflitto con le figlie che dicevano: ‘La porti sul lungomare mano nella mano, la porti a ballare. A questa la rispetti più di mamma, ce l’ha d’oro’”.

Il momento più doloroso, secondo il suo racconto, risalirebbe al 2014, quando – dopo aver scoperto di essere incinta – l’uomo le avrebbe intimato:

“Se lo sanno le mie figlie la mia vita è rovinata. Te ne devi liberare”. Pochi giorni dopo, la donna avrebbe subito un violento pestaggio che le causò la perdita del bambino. “Un trauma che non si dimentica”, ha aggiunto, ricordando quegli anni come un lungo periodo di paura e sopraffazione.

Accuse di violenza al padre, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: la dura replica

Il servizio de Le Iene ha anche evidenziato le reazioni della famiglia Gregoraci alle accuse. Elisabetta e Marzia, contattate dalla redazione, hanno smentito la versione della Gentile, dichiarando di voler restare estranee a qualsiasi questione giudiziaria che riguardi il padre. Anche Mario Gregoraci ha risposto con fermezza, respingendo ogni accusa:

“Non è che non accettavano la nostra relazione, è diverso. È tutta invidia. Si è inventata tutta la storia”.

Una vicenda che, come ha concluso l’inviato Daniele Bonistalli, rimane complessa e ancora tutta da chiarire, ma che ha riacceso un dibattito pubblico su silenzi, violenze domestiche e verità familiari mai del tutto rivelate.