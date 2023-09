Adamo Guerra, come è stato ritrovato il finto suicida fuggito in Grecia

Inscena il proprio suicidio lasciando per casa lettere d’addio alla sua famiglia. Moglie e figlie lasciate nell’angoscia, in quel luglio del 2013. Dieci anni dopo però Adamo Guerra è stato ritrovato vivo e vegeto a Patrasso, in Grecia, dove s’era rifatto una nuova vita.

Inscena il suo suicidio e si rifà una vita in Grecia: ritrovato dopo dieci anni Adamo Guerra. Ecco l’incredibile storia

A scoprire la nuova esistenza di Guerra, oggi 55enne, è stata una troupe della trasmissione di Rai 3, ‘Chi l’ha visto?‘, che ha svolto un meticoloso lavoro di ricerca partendo dal fatto che, nonostante avesse lasciato intendere che si sarebbe tolto la vita, il corpo di Adamo Guerra non era mai stato ritrovato.

“Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo“, scriveva l’uomo in quelle lettere d’addio trovate a luglio 2013.

L’auto dell’uomo venne poi ritrovata nei pressi del porto di Ancona. S’è scoperto in seguito che l’uomo aveva preso un traghetto per Patrasso, ma la Procura decise di chiudere le indagini nel 2015. Per lungo tempo la moglie, Raffaella Borghi, s’è rassegnata all’idea che probabilmente suo marito si fosse gettato in mare e per questo il suo corpo fosse ormai andato disperso.

La svolta nel caso

Una manciata di mesi fa la donna ha presentato le pratiche per il divorzio, ma qui è arrivata la sorpresa: “L’avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso“. In Grecia figurava infatti un tale Adamo Guerra che appena un anno fa aveva fatto richiesta all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia.

Dopo la segnalazione a Chi L’Ha Visto, Guerra è stato intercettato a Patrasso da un inviato Rai al quale ha confermato la sua identità. Nessun caso di omonimia o furto d’identità: era proprio l’Adamo Guerra dato per suicida dieci anni fa. La richiesta posta all’Aire è stato il passo falso che gli ha distrutto un piano filato liscio dal 2013.