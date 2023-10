All’età di 53 anni, è venuto a mancare Keith Jefferson, attore americano protagonista di alcuni film più noti di Quentin Tarantino, tra cui: Django Unchained, The Hateful Eight e C’era una volta… a Hollywood.

Ad annunciare la morte dell’attore è stata la sua agente che ha rilasciato una dichiarazione a The Hollywood Reporter.

La malattia

Jefferson era nato nel 1970 a Huston, si era diplomato come attore di teatro musicale presso l’U.S. Internetional di San Diego, e successivamente ha frequentato i corsi di recitazione all’Università dell’Arizona.

Il 9 agosto scorso, lo stesso Jefferson aveva scritto un post sui social dove annunciava di aver scoperto di avere un tumore: “Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando“.

Il ricordo di Jamie Foxx

“Questa notizia fa male. Keith, sei stato solo una grazia assoluta, per tutta la vita, il tuo cuore è puro, il tuo amore è incommensurabile, eri un’anima fantastica. Mancherai molto a tutti noi. Ci vorrà molto tempo per guarire. Addio, amico mio. Ti voglio bene“.

Jemie Foxx, con questo messaggio di cordoglio, ha voluto ricordare il collega con cui condivideva un’amicizia fin dai tempi del college.

