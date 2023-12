L’avvocato si è spento improvvisamente nella notte, lasciando un profondo vuoto tra chiunque avesse avuto modo di conoscerlo o lavorare con lui.

Morto Mario Brusa, avvocato di Formigoni

Mario Brusa, 62 anni originario di Varese, era stato per anni il legale dell’ex Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni che lo ha ricordato come “un grande amico“. Brusa faceva anche parte del collegio di difesa del rettore Elio Franzini nel processo Concorsopoli. La causa della morte sembra essere stata un malore improvviso. Lascia quattro figli e sei nipoti.

Il cordoglio

I familiari hanno reso noto che i funerali si svolgeranno giovedì alle ore 14.45 presso la Parrocchia di Santa Maria del Rosario in Piazza del Rosario a Milano. “Un valente collega, una persona perbene, oltre che un amico” ha dichiarato l’attuale governatore della Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo “Ne ho sempre apprezzato le doti professionali e la grande disponibilità che dimostrava ogni volta in cui veniva interpellato. Alla sua famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze e quella della Regione Lombardia“. La Camera penale del capoluogo lombardo invece l’ha voluto ricordare così: “In questo triste mese di dicembre, un altro collega ci ha improvvisamente lasciato. Mario Brusa, del quale non potremo mai dimenticare il sorriso ampio, lo sguardo intelligente, il senso dell’umorismo, è mancato questa notte“.