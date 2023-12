Incidente a Romano di Lombardia, Giuseppe Rossi investito sulle strisce pedonali: è morto

Terribile incidente a Romano di Lombardia: è morto l’ex vicesindaco Giuseppe Rossi, dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali.

L’incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Rossi è avvenuto nella mattinata di mercoledì 6 dicembre, intorno alle 11:00, a Romano di Lombardia. L’ex assessore e vicesindaco della cittadina in provincia di Bergamo stava attraversando sulle strisce pedonali in via don Matteo Alberti quando è stato travolto in pieno da una Renault Scenic. Dopo essere stato soccorso dai paramedici, è deceduto durante il tragitto in ospedale.

La vittima, 83 anni, era molto nota in paese per gli incarichi politici che aveva ricoperto negli anni. era stato assessore nella giunta del sindaco Giuseppe Longhi e vide del sindaco Emilio Tognoli.

Indagini in corso

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati un’ambulanza e un’automedica di Areu, i carabinieri di Treviglio e la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale.

Lungo il tragitto per arrivare in ospedale, Rossi è morto per la gravità dei numerosi traumi riportati a seguito dello schianto. Quando l’83enne è arrivato in pronto soccorso, infatti, i sanitari hanno soltanto potuto costatarne il decesso.

Su quanto accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.