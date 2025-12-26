Addio a Perry Bamonte, il chitarrista dei Cure

La musica ha perso un grande talento con la scomparsa di Perry Bamonte, noto chitarrista e tastierista della leggendaria band britannica The Cure. Il musicista, che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più iconiche della storia della musica rock, è deceduto all’età di 65 anni nella sua casa durante le festività natalizie, dopo aver combattuto con una breve malattia.

La notizia è stata comunicata dalla band stessa attraverso un comunicato ufficiale sul loro sito web.

Un tributo speciale da parte dei Cure

Nel messaggio rilasciato, i membri della band hanno descritto Bamonte come un individuo silenzioso ma intenso, sottolineando la sua creatività e il suo calore umano. La band ha affermato: “È con immenso dolore che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band. Perry è stato una parte vitale della storia dei Cure.” La sua carriera con la band è iniziata nel 1984 quando si unì come tecnico delle chitarre e, successivamente, divenne un membro a tutti gli effetti nel 1990.

Un percorso musicale ricco di successi

Durante la sua carriera, Bamonte ha suonato in numerosi album di successo, tra cui Wish, Wild Mood Swings e Bloodflowers. La sua versatilità gli ha permesso di esibirsi con chitarra, basso a sei corde e tastiera, contribuendo a oltre 400 concerti in un arco di tempo di quattordici anni. La band ha fatto notare che Perry è tornato a unirsi a loro nel , partecipando a 90 concerti, molti dei quali sono stati considerati tra i migliori della loro storia musicale.

Un’eredità indimenticabile

Bamonte ha avuto un impatto significativo non solo sulla musica dei Cure, ma anche sull’intero panorama musicale. La band, formata nel 1978, è diventata un pilastro della scena new wave e dark, vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e ottenendo un posto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. La loro ultima fatica musicale, Songs of a Lost World, è stata pubblicata nel novembre , un ulteriore testimone dell’evoluzione e della resilienza della band nel corso degli anni.

Ricordi e omaggi

I fan e i membri della comunità musicale stanno condividendo i loro ricordi e tributi a Perry, sottolineando la sua influenza e il suo contributo alla musica. La sua capacità di creare atmosfere uniche e di arricchire le performance dal vivo ha lasciato un segno indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a un suo concerto. La band ha concluso il loro comunicato esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia di Bamonte, evidenziando quanto sarà profondamente mancato.