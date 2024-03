Il rapporto tra il fisco e i contribuenti si prepara a un cambiamento epocale con l’introduzione di un nuovo sistema per la dichiarazione dei redditi. Addio al modello 730 come lo conosciamo: niente più riquadri da compilare, codici tributo da memorizzare e istruzioni intricate da decifrare. La novità, annunciata dall’Agenzia delle Entrate, promette di semplificare il processo di dichiarazione, ma suscita anche qualche perplessità.

Fisco in evoluzione

Il modello 730, che ha accompagnato dipendenti e pensionati per anni nella dichiarazione dei redditi, si appresta a lasciare spazio a un nuovo sistema. L’Agenzia delle Entrate introdurrà un questionario precompilato “iper semplificato”, che sostituirà il tradizionale modello dichiarativo. Il nuovo sistema, in via sperimentale, sarà disponibile per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2023. I contribuenti potranno accedere al questionario precompilato online e verificare le informazioni proposte dall’Agenzia. Sarà possibile integrare o modificare le informazioni in base alle proprie esigenze.

Procedura guidata online

L’intento è quello di semplificare il processo di dichiarazione dei redditi, rendendolo più intuitivo e accessibile. Tuttavia, c’è un certo scetticismo riguardo alla facilità di utilizzo del nuovo sistema, specialmente per coloro che non sono abituati all’ambiente digitale. L’Agenzia delle Entrate mira a semplificare le procedure fiscali e a rendere più agevole il rapporto tra contribuenti e fisco. Il nuovo questionario precompilato rappresenta un passo avanti verso questo obiettivo, ma sarà necessario valutarne l’efficacia e l’efficienza nell’applicazione pratica.

Pronti al cambiamento

I contribuenti dovranno essere pronti ad adattarsi a questa nuova modalità di dichiarazione dei redditi e a familiarizzare con il questionario precompilato. È importante essere consapevoli dei cambiamenti in atto nel sistema fiscale e prepararsi ad affrontarli con attenzione. Il futuro della dichiarazione dei redditi si profila dunque sotto una nuova luce, con l’obiettivo di rendere il processo più trasparente, accessibile ed efficiente per tutti i contribuenti.