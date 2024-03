Acerra è avvolta nel lutto per la prematura e inattesa partenza della stimata professoressa Rosa Soriano, il cui cuore si è fermato all’età di 65 anni.

Addio alla professoressa Rosa Soriano: Acerra in lutto

La notizia dolorosa è stata ufficialmente comunicata dall’Istituto Superiore “Munari”, dove la docente ha dedicato anni di impegno e passione all’insegnamento, oltre che alla sua famiglia.

L’intera comunità scolastica si unisce nel cordoglio per la perdita della cara collega, ricordando la sua dedizione al lavoro e alla sua famiglia. Il lutto ha rapidamente attraversato i confini dell’istituzione, diffondendosi in tutta la città e sui social media, dove numerosi messaggi commemorativi le sono stati dedicati.

Tra le testimonianze di affetto, spicca il ricordo di un amico che ha scritto: “Addio Rosa, il mondo perde una persona buona e dal cuore nobile. Possa tu riposare in pace.” Un altro messaggio toccante recita: “La dipartita della nostra cara collega Rosa lascia un vuoto profondo nei nostri cuori.

Donna, mamma e professoressa, ha incanalato gentilezza ed eleganza in ogni sua azione. Il suo sorriso luminoso e la sua educazione impeccabile hanno reso ogni momento con lei un’esperienza preziosa.”

I funerali, per commemorare la vita e l’eredità di questa straordinaria donna, si terranno oggi, mercoledì 6 marzo, nella Chiesa di San Pietro in via Calabria, alle ore 15,30. La comunità è invitata a partecipare per onorare la memoria della professoressa Rosa Soriano e condividere il dolore con coloro che l’hanno conosciuta e amata. Che possa riposare in pace, sapendo di aver lasciato un’impronta indelebile nelle vite di coloro che ha toccato.