Lo scorso 2 luglio Coco Lee ha tentato di suicidarsi, dopo di ciò è entrata in coma non risvegliandosi più.

Coco Lee (48 anni) è deceduta tre giorni dopo essere entrata in coma in seguito a un tentato suicidio. Nata a Hong Kong nel 1975, dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, cercò di sfondare nel mondo della musica. Il successo per Lee iniziò co il brano “Riflesso” appartenente alla colonna sonora del film Disney “Mulan” del 1998. Nel 2001 partecipò alla realizzazione della colonna sonora di un altro film ambientato in Estremo oriente, “La tigre e il dragone”, di cui cantò il brano “A Love Before Time”. L’artista di origini cinesi e americane si esibì con tale brano, nominato agli Oscar, durante la cerimonia.

La carriera cinematografica di Coco Lee

Come informa il Fatto Quotidiano, Coco Lee vanta anche una carriera di attrice; nel corso della sua vita prese parte a diversi lungometraggi quali “No Tobacco”, “Forever Young” e “Master of Everything”. In Cina aveva inoltre prese parte a show molto amati dal pubblico quali “Come Sing With Me” e “Chinese Idol”.

La depressione

La fama raggiunta da Coco Lee le aveva donato anche un demone subdolo e interiore che pian piano ha avuto la meglio su di lei: la depressione. Lo scorso 2 luglio ha tentato il suicidio, finendo in coma, status da cui non si è più risvegliata.