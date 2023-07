Lampedusa, in arrivo altri 436 migranti: una donna ha partorito in barca

Lampedusa, in arrivo altri 436 migranti: una donna ha partorito in barca

Poco dopo la mezzanotte di ieri, una decina di barchini sono stati soccorsi a largo delle rive di Lampedusa dalla guardia costiera e dagli uomini della guardia di finanza. In totale, sono arrivati altri 436 migranti, tra di loro anche una donna e un neonato venuto alla luce proprio durante il pericoloso viaggio.

Lampedusa, si attende lo sbarco di 436 migranti: una donna ha partorito in barca

Proseguono quasi senza sosta ormai da settimane gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Anche la scorsa notte sono arrivati dieci barchini che hanno necessitato di intervento da parte della guardia costiera a largo dell’isola siciliana. Sulle barche c’erano un toatale di 453 persone tra uomini, donne e bambini, ma soprattutto una neo-mamma e suo figlio, nato in barca durante il viaggio. La donna e il piccolo sono stati subito soccorsi e portati in ospedale per tutti i controlli del caso. Soccorsa anche un’altra donna in travaglio, ora ospitata in poliambulatorio.

Gli sbarchi a Lampedusa: i numeri

Le barche in questione sono tutte partite da Sfax in Tunisia, mentre le persone che hanno viaggiato a bordo dei mezzi di fortuna hanno dichiarato di essere originarie di vari Paesi tra cui Mali, Guinea, Costa d’Avorio, Liberia, Gambia, Pakistan, Senegal, Camerun e Sudan. A Lampedusa, solo nella giornata di ieri ci sono stati 14 sbarchi in totale con 589 persone.