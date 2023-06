Proseguono i tanti sbarchi a Lampedusa, nella notte sono stati 7 per un totale di oltre 250 migranti

Nella notte tra ieri e oggi, altri sette barconi sono approdati a Lampedusa, dopo essere partiti da Sfax in Tunisia e Zuwara in Libia. I migranti a bordo, 252 persone compresi donne e bambini, sono stati soccorsi in area Sar italiana dalla Guardia costiera.

Se nella giornata di giovedì c’erano stati addirittura 46 approdi con un totale di 2.033 persone arrivate a Lampedusa, anche nella scorsa notte gli sbarchi sono proseguiti. Sette barchini lunghi 6 o 7 metri hanno trasportato a destinazione 252 migranti dalla Libia e dalla Tunisia. Tutti loro sono stati ospitati all’hotspot di Lampedusa che al momento è più che sovraffollato: attualmente, infatti, contiene ben 3.279 migranti, otto volte la capienza prevista che sarebbe di 400 persone.

Alcuni migranti sono dispersi: il racconto dei compagni

Alcuni dei migranti che sono arrivati a Lampedusa hanno raccontato che sul barcone c’erano più persone di quelle che sono effettivamente giunte a destinazione. “Dei nostri compagni di viaggio sono caduti in mare e sono dispersi” – spiega qualcuno agli uomini della Guardia di Finanza. La polizia ha avviato le indagini per capire che cosa è successo.