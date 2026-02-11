Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre un Telegiornale, è morta all’età di 101 anni. Leggenda della Rai, per sua volontà la notizia del decesso è rimasta segreta per bene sei mesi. La Piccinino, infatti, è venuta a mancare il 20 luglio del 2025.

Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg

Bianca Maria Piccinino è stata la prima donna a condurre un Tg in Italia, leggenda della Rai e pioniera del giornalismo televisivo, si è spenta all’età di 101 anni. La Piccinino, in realtà, è venuta a mancare sei mesi fa, il 20 luglio del 2025, ma la notizia della sua morte è stata resa nota solo ora. Volto simbolo della moda italiana in Tv, Bianca Maria Piccinino ha contribuito a raccontare l’ascesa del Made in Italy, oltre che dei grandi stilisti, come Armani e Versace. Nata a Trieste nel 1924, si è laureata in biologia e ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1953, conducendo programmi scientifici e di divulgazione come “L’amico degli animali”. Come detto è stata la prima donna a condurre il Tg del pomeriggio sul Canale Nazionale Rai e, dal 1976, il nuovo Tg1 delle 13.30.

Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la morte rimasta segreta per sei mesi

Bianca Maria Piccinino è morta il 20 luglio del 2025, ma la notizia è rimasta segreta per sei mesi, su espressa volontà della Piccinino, come detto dalla figlia, Paola Ricci, che all’Adnkronos: “il silenzio è stato voluto da lei, per sua decisione non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti. La mamma, una volta uscita di scena, non ha più voluto ‘fare notizia’, nemmeno quando ha compiuto 100 anni, nel 2024, e molti volevano intervistarla.”