I ragazzi nati nel 2004 saranno gli ultimi ad aver ricevuto i benefici del 18app (quelli che lo hanno richiesto), perché con l’arrivo del nuovo anno non potranno più usufruire del bonus Cultura. Il bonus, infatti, è stato ufficialmente cancellato, ma i 2005 avranno a disposizione due nuove card volute dal governo Meloni.

Cancellato Bonus Cultura: le nuove card

Si tratta della Carta Cultura Giovani e della Carta del Merito: due nuove misure introdotte da Giorgia Meloni e dall’attuale governo italiano in sostituzione dell’ormai ‘defunta’ 18app. Il decreto non è ancora stato realizzato, ma sull’arrivo dei nuovi benefici non dovrebbero esserci dubbi. Permane, invece, qualche incertezza in merito al fondo destinato al successo della Carta Cultura e della Carta Giovani: al momento si pensa che possano essere usati 190 milioni di euro.

Cancellato Bonus Cultura: i nuovi beneficiari

C’è poi stata qualche polemica sui requisiti che restringono di molto la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda la Carta Cultura Giovani – dal valore di 500 euro – essa è destinata ai neo-maggiorenni con un reddito Isee fissato fino a 35mila euro. La Carta Studenti, invece, comulabile alla prima e del suo medesimo valore, potrà andare solo a coloro che prenderanno 100 o 100 e lode all’esame di maturità. I servizi delle due carte saranno pressocché identici a quelli che offriva 18app: dall’acquisto di libri, ai biglietti del teatro fino ai corsi di lingua straniera.