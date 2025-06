Una notizia ha lasciato impietriti tutti gli appassionati di sport in televisione, una delle voci più conosciute nel panorama delle imitazioni a tema sportivo, Gianfranco Butinar è venuto a mancare a seguito di un infarto. Ripercorriamo la sua carriera artistica costellata di innumerevoli successi.

Gianfranco Butinar, grande amante dello sport

Gianfranco Butinar era un artista poliedrico, capace di spaziare dalla televisione, aveva collaborato con programmi importanti tra i quali Mai Dire Gol e Tiki Taka ed in altri programmi sulle reti locali.

La sua conoscenza dello sport, in particolare del calcio, lo rendeva immediatamente simpatico al pubblico perché riusciva a far emergere le caratteristiche peculiari dei personaggi che imitava, a volte anche meglio degli originali, talmente era approfondito il suo studio del personaggio.

Non solo televisione ma anche tanto teatro, con spettacoli live dove portava in scena il suo repertorio imitativo ma anche discorsi profondi e seri.

Da Pizzul a Califano, una voce a tutto tondo

I personaggi nel repertorio di Butinar erano davvero molti, il più celebre resta Bruno Pizzul, con il quale aveva anche svolto una telecronaca live di un match tributo alla carriera del commentatore friulano scomparso a marzo di quest’anno.

Non solo sport però, era la voce di altri grandi della tv e dello spettacolo come Franco Califano, Valentino Rossi, Renato Zero, Francesco De Gregori e tanti altri.

Ad annunciare la scomparsa, all’età di 51 anni per infarto, la pagina Facebook “Rete Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti”, come riporta il sito Leggo.it comunicando che i funerali si terranno sabato 7 giugno alle 15 presso la Parrocchia Santa Regina Pacis di Ostia.