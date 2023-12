La giornata di ieri può rivelarsi in qualche modo storica per l’Unione europea, con il voto unanime di 26 Paesi che ha dato il via libera ai negoziati per l’adesione all’Ue della Moldavia, ma soprattutto dell’Ucraina. Solo l’Ungheria di Orban, che è uscito dall’aula durante la discussione, si oppone. Zelensky ha accolto con grande soddisfazione le notizie che sono arrivate da Bruxelles.

Adesione Ucraina all’Ue: il commento di Zelensky

“Questa è una vittoria per l’Ucraina. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza” – è questo il primo commento ufficiale di Volodymyr Zelensky apparso su X dopo l’arrivo della buona notizia per l’Ucraina arrivata ieri da Bruxelles. Il presidente ha ringraziato ufficialmente tutti coloro i quali hanno partecipato ad un momento storico per Kiev. Ora l’Ucraina, così come la Moldavia, dovrà dimostrare di rispettare tutti i criteri fissati dall’Unione europea per poterci entrare ufficialmente: un iter che può rivelarsi ancora molto lungo e complesso e che richiede altre votazioni.

Adesione Ucraina all’Ue: Orban si oppone

Così come aveva fatto capire molto chiaramente poco prima dell’inizio ufficiale del Consiglio, il Primo ministro ungherese Viktor Orbán, si è opposto alla candidatura dell’Ucraina. Il presidente è uscito dall’aula durante la discussione e poi ha commentato la decisione presa con un post su Facebook: “L’adesione dell’Ucraina all’Ue è una decisione sbagliata e l’Ungheria non cambia la sua posizione” – ha scritto Orban, che poi aggiunge – “D’altra parte gli altri 26 hanno insistito e allora dovranno andare per la loro strada“.