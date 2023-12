Il Consiglio europeo ha deciso di dare il via libera alla procedura per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia nell'Ue

Il Consiglio europeo a Bruxelles prosegue, ma ieri sono già arrivate le prime decisioni importanti: in particolare, una riguarda quello che era considerato fra i temi più caldi. Ci sono stati, infatti, passi in avanti per l’adesione della Moldavia, ma soprattutto dell’Ucraina all’Ue.

Consiglio europeo, la decisione sull’adesione di Ucraina Moldavia: la discussione

L’Unione Europea avvierà la procedura per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia, una decisone presa durante il Consiglio europeo all’unanimità da 26 Paesi membri. Come già si era intuito nelle ore precedenti, Viktor Orbán non era d’accordo e, durante la discussione, ha lasciato l’aula. Dopo un iter molto complicato, iniziato dalla richiesta di ingresso fatta pervenire da Kiev dopo l’inizio della guerra con la Russia, ora la procedura per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea può davvero iniziare.

Consiglio europeo, la decisione sull’adesione di Ucraina Moldavia: l’iter

Consiglio europeo adesione Ucraina MoldaviaIl viaggio, però, non è finito qui. Ucraina e Moldavia dovranno dimostrare di rispettare tutti i criteri previsti per poter effettivamente entrare a far parte dell’Ue. Tra questi troviamo punti che riguardano la democrazia e i diritti dell’uomo, ma anche alcuni criteri economici, per esempio la presenza nel Paese candidato di un mercato libero e concorrenziale. Il Parlamento Europeo dovrà approvare l’adesione all’unanimità e a quel punto l’ingresso di Ucraina e Moldavia nell’Ue potrà diventare ufficiale. Un passaggio ulteriore molto complesso che potrebbe richiedere tanto tempo, anche se per il caso particolare dell’Ucraina il momento potrebbe essere più imminente di quanto si può immaginare.