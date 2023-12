Il Consiglio europeo ha recentemente annunciato l’avvio dei negoziati di adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione Europea. Questo passo cruciale si è verificato dopo il veto dell’Ungheria, guidata da Viktor Orbán, che inizialmente si opponeva all’ingresso di Kiev.

Superato lo stallo

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha condiviso la notizia su Twitter, sottolineando che si è finalmente superata la situazione di stallo all’interno dei 27 capi di Stato dell’Unione. Orbán ha scelto di non partecipare al voto, consentendo così l’approvazione senza il suo diretto coinvolgimento. Secondo fonti interne del Consiglio, questa mancanza di partecipazione è stata considerata “un’assenza prestabilita e costruttiva”.

L’opposizione di Orbán

Orbán ha espresso pubblicamente la sua contrarietà alla decisione presa dal Consiglio europeo. Ha definito l’avvio dei negoziati come “una pessima decisione”, ribadendo che l’Ungheria non intende partecipare a questo processo. Precedentemente, aveva argomentato che l’adesione all’Unione Europea è un processo che richiede il soddisfacimento di determinati requisiti, che l’Ucraina non avrebbe ancora raggiunto.

L’entusiasmo di Zelensky

D’altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto la notizia con grande entusiasmo, definendola una vittoria sia per l’Ucraina che per l’intera Europa. Attraverso i social media, ha ringraziato coloro che hanno contribuito a questo risultato storico. Anche esponenti europei di spicco, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno accolto questa decisione come un momento cruciale nella storia dell’Unione. Ursula von der Leyen ha sottolineato l’importanza strategica di questa scelta.