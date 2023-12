Guerra in Ucraina, Putin nella conferenza di fine anno: "Pace solo al raggiun...

Vladimir Putin ha tenuto la consueta conferenza di fine anno: tra i vari temi ha parlato anche della guerra in Ucraina

Non poteva che concentrarsi soprattutto sulla guerra in Ucraina, la conferenza stampa di fine anno organizzata oggi da Vladimir Putin. Il leader di Mosca, che è pronto prossimamente a veder ancora una volta rinnovato il suo mandato, ha spiegato che al momento non si può ancora firmare la pace con Kiev.

Putin in conferenza stampa: le parole sulla guerra in Ucraina

“La pace in Ucraina arriverà quando avremo raggiunto i nostri obiettivi“ – è questo l’incipit di Vladimir Putin nell’introdurre l’argomento più spinoso che deve affrontare nella sua conferenza stampa di fine anno. Parlando delle prossime mosse su questo fronte, il leader di Mosca ha anche sottolineato che al momento non è necessaria alcuna nuova mobilitazione perché: “Entro la fine dell’anno è previsto il reclutamento di quasi mezzo milione di volontari nelle forze armate”. Il numero uno del Cremlino ha poi aggiunto: “Se l’Ucraina non vuole accordarsi sulla smilitarizzazione del Paese, la Russia ricorrerà ad altre misure”.

Putin in conferenza stampa: il futuro dell’Ucraina

Il futuro della guerra si deciderà presto, spiega Putin: “L’Ucraina sta ricevendo molte armi, ma presto cominceranno a esaurirsi. Tutto ciò che i Paesi occidentali hanno promesso di fornire a Kiev lo hanno inviato e anche di più. Tuttavia, l’esercito russo continua a distruggere con successo queste armi“. E gli attacchi all’Europa non finiscono qui: “Non siamo noi ad aver rovinato i rapporti con la Ue ma loro che hanno provato a metterci in secondo piano“.