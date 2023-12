Joe Biden indagato per impeachment negli Usa: l'inchiesta

Nelle scorse ore, con 221 voti a favore e 212 voti contrari, la risoluzione per formalizzare l’inchiesta di impeachment è stata approvata dalla Camera americana: Joe Biden e i democratici, però, rigettano ogni accusa. Anche Hunter Biden ha commentato la decisione presa.

Indagine per impeachment: il caso Joe Biden

L’indagine per l’impeachment di Joe Biden è stata autorizzata dalla Camera americana a maggioranza repubblicana. Il motivo della richiesta è legato agli oscuri affari del figlio del presidente Usa all’estero. “I repubblicani perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento” – ha commento Joe Biden subito dopo la votazione ufficiale.

Indagine per impeachment: Hunter Biden parla del padre

Sul tema si è espresso anche lo stesso Hunter Biden, intervenuti di fronte ai giornalisti che lo attendevano davanti a Capitol Hill: “Mio padre non e’ stato coinvolto in nessuna delle mie attività, i repubblicani stanno tentando di trasformare in tenebre la luce dell’amore di mio padre per me” . Hunter dovrà deporre oggi alla Camera, ma a porte chiuse: “I repubblicani non vogliono un processo aperto dove la gente vede le loro tattiche“.