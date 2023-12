Non è la fase dell'eliminazione conclusiva delle fonti fossili, ma dell'era di transizione: una soluzione più morbida per arrivare agli obiettivi

Durante la conferenza sul Clima delle Nazioni Unite è stato approvato un accordo senza obiezioni.

Cop28, iniziata la “transition away”: fuori dalle fonti fossili

Nonostante l’assenza dell’ “eliminazione” ufficiale di gas, petrolio e carbone, il testo introduce la formula più soft del “transition away”, indicando una graduale uscita dalle fonti fossili. Questo rappresenta un passo significativo, poiché per la prima volta in 30 anni di negoziati si sottolinea chiaramente l’inizio della fine dell’era dei principali responsabili della crisi climatica.

Cop28, iniziata la “transition away”: emissioni zero entro il 2050?

L’articolo 28 del testo è cruciale, focalizzandosi sulla “fuoriuscita dalle fonti fossili nel sistema energetico in modo giusto, ordinato ed equo”. L’accordo enfatizza l’accelerazione delle azioni in questo decennio critico, mirando a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 in accordo con la scienza. La menzione del decennio è rilevante, riconoscendo che il grosso del lavoro per raggiungere gli obiettivi entro la metà del secolo deve essere compiuto entro il 2030.