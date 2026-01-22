Una commerciante di 75 anni e la figlia si trovavano in negozio, vicino alla propria abitazione, quando si sono rese conto che una banda di ladri era entrata in casa. Mentre i criminali portavano via la cassaforte, uno di loro le ha minacciate con una spranga: “Adesso ti uccido”. La rapina, come riporta Fanpage.it, è avvenuta a Forino, comune da 5mila abitanti della provincia di Avellino, nel pomeriggio del 20 gennaio, alle 18.30.

Ladri irrompono in casa e minacciano madre e figlia

La titolare della storica cartolibreria stava rientrando quando ha notato la porta di casa socchiusa e ha intuito che dentro ci fosse qualcuno. Ha subito chiamato la figlia, che è accorsa e si è trovata davanti tre ladri impegnati a scardinare la cassaforte. In un attimo, i malviventi l’hanno sollevata e lanciata in strada, dove un complice era appena arrivato con un veicolo pronto a caricarla. La donna ha raccontato a Telenostra Avellino che uno dei criminali aveva minacciato prima la madre, brandendo un piede di porco, e subito dopo anche lei. Probabilmente l’aggressione fisica è stata evitata grazie all’arrivo imminente dei carabinieri, già allertati.

Le parole del sindaco

“Eventi come quello accaduto l’altra sera segnano profondamente chi li subisce e un’intera comunità”, ha commentato il sindaco Antonio Olivieri, “non posso quindi che esprimere la mia vicinanza e la massima solidarietà. Come amministrazione comunale, il tema della sicurezza è stato affrontato con grande impegno: attraverso il potenziamento della Polizia Municipale, che ogni giorno è presente sulle strade per controlli e verifiche; con l’installazione di un sistema di videosorveglianza al quale, a breve, si aggiungeranno ulteriori telecamere grazie al finanziamento ottenuto in collaborazione con il Comune di Contrada; e con una collaborazione costante e attiva con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Forino, diretto dal comandante Fresa”.