Adolescente morto in Francia, trovato nel bagno del suo liceo

Si tratta di una notizia piuttosto triste e dall’argomento delicato. Nella serata di ieri, martedì 9 aprile e poco dopo le ore 20 locali, in Francia un adolescente di 15 anni è stato trovato morto nei bagni del suo liceo Saint-Jean-Baptiste de La Salle, a Reims. Sfortunatamente, i soccorritori giunti sul luogo dell’accaduto non sono riusciti a rianimarlo e non è stata individuata nessuna traccia di violenza.

Ragazzo morto in Francia, le indagini

Tuttavia, è stata aperta un’indagine per determinare le cause esatte della tragica morte del 15enne. La comunità locale e Nazionale è sconvolta da questa perdita e sarà essenziale un’indagine completa per comprendere appieno ciò che è accaduto.

Ignota la causa del decesso

Il giovane è stato scoperto senza vita da un suo compagno di classe, che, notando la sua assenza durante la cena, è andato a cercarlo nei bagni. Non ricevendo alcuna risposta, lo stesso ha chiesto aiuto a un responsabile, che è riuscito ad aprire la porta del bagno, trovando il ragazzo in arresto cardiaco. Tuttavia, restano sconosciute le precise cause del decesso, si dovrà attendere l’esito dell’autopsia disposta giovedì 11 aprile.

Dalle informazioni ricevute, l’adolescente che ha perso la vita era omosessuale e aveva denunciato molestie sessuali. Secondo alcune fonti, pare avesse problemi di bullismo e che fosse seguito da vicino dai suoi compagni di classe. Il preside del liceo ha affermato che, sebbene alcuni lo prendessero in giro, non ritenevano che fosse una questione di molestie, ma vicende di vita scolastica.