Uno studente adolescente ha aggredito a coltellate una professoressa in classe, uccidendola.

L’omicidio si è verificato presso un istituto scolastico di Ibbenbüren.

Adolescente uccide l’insegnante e chiama la polizia: “Venite, ho ucciso la prof”

Una professoressa di un istituto professionale tedesco è stata uccisa in classe da uno studente, che dopo le lezioni l’ha aggredita a coltellate. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 10 gennaio 2023, presso un istituto scolastico di Ibbenbüren, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, poco prima delle 15 il ragazzo di 17 anni è tornato in classe dove era rimasta solo la professoressa di 55 anni e l’ha aggredita a morte, colpendola a coltellate.

A chiamare i soccorsi è stato lo stesso ragazzo, che ha ammesso di aver ucciso l’insegnante. Sul posto è arrivata la polizia, che lo ha arrestato. Il giovane non ha opposto resistenza. I soccorsi si sono rivelati inutili.

Il movente del delitto

Il movente del delitto è ancora da accertare. Un comunicato stampa stampa congiunto della procura di Münster, della polizia di Steinfurt e della polizia di Münster, ha spiegato che le indagini sono ancora all’inizio e che il ragazzo sarà ascoltato dal giudice nelle prossime ore.

Secondo alcuni media locali, il giovane stava per essere espulso dalla scuola per alcuni suoi comportamenti, ma la Procura non ha ancora confermato. “Le indagini sono ancora agli inizi. Al momento non è chiaro se il sospettato abbia agito per problemi scolastici o privati o se possa avere problemi psicologici” ha dichiarato il procuratore capo Martin Botzenhardt.