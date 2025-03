Momento goliardico ieri durante la puntata di Affari Tuoi che ha visto come concorrente Francesca originaria dell’Emilia-Romagna. Stefano De Martino si è intrattenuto in un siparietto comico con il “Dottore” nell’attesa di ricevere un’offerta durante le fasi di gioco.

Concorrente incinta ad Affari Tuoi: simpatico momento con il dottore

Stefano De Martino si trovava come ogni sera al timone del programma pre-serale di Rai Uno che sta avendo ottimi ascolti quando in un momento della partita la concorrente ha ammesso di essere incinta.

La notizia era una sorpresa anche per la sorella che l’aveva accompagnata poiché non lo aveva rivelato ancora a nessuno. In quel momento il telefono del dottore è squillato e De Martino ha risposto. Il dottore ha espresso i complimenti per il lieto evento e De Martino sorpreso – “lei come fa a saperlo?”.

Per metterla sul ridere ha tirato fuori il “dottorino” facendo finta di far credere che il figlio in arrivo fosse del dottore dato che era l’unico assieme alla concorrente ad essere a conoscenza della gravidanza della donna.

Come si è chiusa la puntata?

Il gioco poi è proseguito dopo questo siparietto comico e la donna nonostante un quadro non roseo, aveva più pacchi blu che rossi è riuscita a portare a casa un premio in denaro.

Infatti alla fine il pacco che aveva cambiato, il secondo della gara, aveva al proprio interno 20.000 euro. Un premio non altissimo ma di gran lunga migliore rispetto ai pacchi che aveva scambiato che contenevano rispettivamente 5 e 50 euro.