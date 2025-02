Nella puntata del 24 febbraio di “Affari Tuoi“, la concorrente Ilaria dalla regione Umbria decide di accettare la proposta del Dottore ma, nel suo pacco, c’erano 100mila euro. Il racconto della partita.

Affari Tuoi, Ilaria cade nel panico: la partita della concorrente dall’Umbria

Nella puntata del 24 febbraio 2025 la protagonista del programma condotto da Stefano De Martino, “Affari Tuoi“, è Ilaria, dalla regione Umbria, definita dal conduttore napoletano come la “mamma di tutti i pacchisti”. Ilaria, 47 anni, sposata e con due figli, era affiancata in studio dal fratello Paolo e ha pescato il pacco numero 2. La partita di Ilaria non è iniziata molto bene, in quanto con i primi tiri ha subito eliminato dal tabellone 300mila euro e 50mila euro. Ecco che arriva la prima chiamata del Dottore, che offre alla concorrente dall’Umbria 29mila euro, che lei decide di rifiutare. Poco dopo la concorrente ha pescato i pacchi da 30mila, 10mila e 200mila euro. Altra proposta del Dottore, che chiede alla concorrente di fare cambio pacco. Anche in questo caso Ilaria rifiuta. Il gioco prosegue, e dopo aver eliminato altre cifre piccole, questa volta Ilaria accetta la proposta del Dottore di cambiare il pacco 2 con il 9. Scelta giusta in quanto nel 2 c’erano solo 5 euro.

Affari Tuoi, la scelta finale

A questo punto della partita ad “Affari Tuoi” erano rimasti 75 euro, 100mila, 75mila euro e 15mila euro quando il Dottore ha proposto a Ilaria 40mila euro. La concorrente però rifiuta anche questa offerta e va avanti con la gara, eliminando poi i 75mila euro. Altra offerta del Dottore (30mila euro), altro rifiuto di Ilaria, che elimina poi i 15mila euro. A questo punto il suo pacco o contiene 15 euro o 100mila. Il Dottore fa l’ultima offerta di 35mila euro. A questo punto Ilaria è molto titubante: “non è semplice, il cuore mi dice di andare avanti, la testa non tanto”. Indecisa se seguire il cuore o la testa, Ilaria decide opta per quest’ultima e accetta i 35mila euro. Peccato che nel suo pacco c’erano i 100mila.