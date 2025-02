La partecipazione di Giovanni Molinaro, calabrese e vincitore di 40mila euro a ‘Affari Tuoi‘, sta sollevando molte discussioni. Inizialmente, a suscitare curiosità era il fatto che su Instagram Giovanni si presentasse come Gianfranco Molinaro. Tuttavia, il mistero dietro il nome è diventato un vero e proprio caso, trattato da Striscia La Notizia, ulteriormente complicato dalla rivelazione che la fidanzata aveva già partecipato al programma e vinto lo scorso anno.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia interviene sulla vincita di Giovanni: la fidanzata svela tutto

A fare luce sulla vicenda è stata Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso ieri sera. L’attenzione si è concentrata su Jessica Falvo, che, il 27 aprile 2024, aveva preso parte al programma. In quella puntata, la giovane era riuscita a vincere ben 115mila euro, che si sommano ai 40.000 vinti dal fidanzato nella scorsa puntata.

“In molti si stanno chiedendo: ma i due concorrenti fidanzati conoscono qualcuno della produzione? È risaputo che, per la buona riuscita di Affari Tuoi, è importante che il dottore conosca i numeri fortunati dei concorrenti. Se i concorrenti conoscono il numero di telefono del dottore, questo non ci è dato saperlo“, tuonano i due conduttori di Canale 5.

A cercare di placare le polemiche è stata Jessica, che è intervenuta in un’intervista a FanPage.

“Dicono che Gianfranco è andato nel programma sotto copertura, ma non è così. Entrambi abbiamo fatto il provino, come lo fanno tutti. Io feci domanda lo scorso anno, mi chiamarono e fui scelta. Stessa cosa è capitata a lui. Gli dissi “Cosa ti costa fare domanda?”. Il regolamento vieta la partecipazione a coloro che hanno rapporti di parentela con persone che lavorano in Rai e con ex concorrenti”.

A tal proposito, ha precisato:

“Tra noi non c’è un rapporto di parentela, non siamo sposati. Il caso ha voluto che scegliessero entrambi, non è mai successo. Anche noi eravamo increduli quando lo hanno chiamato. Abbiamo fatto i provini come due persone normali, senza raccomandazioni”.

La produzione, però, non sarebbe stata a conoscenza del loro legame. Giovanni, quando gli è stato chiesto se qualcuno dei suoi parenti avesse partecipato al programma, aveva risposto negativamente. Ha aggiunto che, se avessero avuto qualcosa da nascondere, non si sarebbero esposti sui social. Ha precisato che tutto è stato fatto alla luce del sole, poiché non avevano nulla da nascondere.

Affari Tuoi e la tassazione sulle vincite



“La vincita che si vede in tv non è quella reale. C’è una grande tassazione, oltre il 40%, poi il cambio dell’oro che varia in base alla quotazione. La conversione dall’oro in euro spetta a noi, possiamo decidere noi. Non vinci quello che si vede“.

Giovanni, dunque, ha portato a casa 24 mila euro in gettoni d’oro, mentre la sua fidanzata ha vinto 69 mila euro.