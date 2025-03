Il ricovero di Papa Francesco

Il 24° giorno di ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma segna un momento di attesa e speranza per i fedeli e per il mondo intero. Il Pontefice, colpito da una polmonite bilaterale, ha ricevuto un bollettino medico che ha confermato una “buona risposta alla terapia”. Questo segnale positivo è accolto con sollievo, considerando le preoccupazioni suscitate dalla sua condizione di salute.

Le condizioni attuali

Secondo le ultime notizie diffuse dalla sala stampa della Santa Sede, la notte è trascorsa in modo tranquillo, permettendo al Papa di riposare. I medici hanno sottolineato un graduale e lieve miglioramento, ma è importante mantenere un approccio cauto. La salute del Pontefice è monitorata costantemente, e i medici sono ottimisti riguardo al suo recupero, anche se non è prevista la diffusione di un nuovo bollettino medico per la giornata di domenica.

Il messaggio dell’Angelus

Nonostante le sue condizioni, Papa Francesco continuerà a mantenere il contatto con i fedeli attraverso l’Angelus, che si svolgerà in una modalità simile a quella delle settimane precedenti. Un testo scritto verrà pubblicato e diffuso, permettendo così al Pontefice di rimanere presente nella vita spirituale della comunità, anche se fisicamente lontano. Questo gesto rappresenta un forte segnale di resilienza e di vicinanza ai suoi seguaci.