Stato di salute del Papa: un quadro rassicurante

La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato che la notte è trascorsa in modo tranquillo per Papa Francesco, ricoverato da 28 giorni presso l’ospedale Gemelli per una polmonite bilaterale. I medici hanno eseguito una radiografia del torace che ha confermato i miglioramenti già evidenziati nei giorni precedenti. Questo è un segnale positivo per il Pontefice, che continua a ricevere cure intensive e monitoraggio costante.

Trattamenti e terapie in corso

Attualmente, Papa Francesco sta seguendo un regime di ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e utilizza la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno. Queste terapie sono fondamentali per garantire un recupero ottimale e per alleviare i sintomi della polmonite. La sua condizione è costantemente monitorata dal personale medico, che si è dimostrato molto soddisfatto dei progressi finora registrati.

Attività spirituali e riflessioni

Nonostante le sue condizioni di salute, il Papa non ha perso il contatto con la sua vita spirituale. Questa mattina, infatti, ha dedicato del tempo alla meditazione e alla preghiera, seguendo a distanza gli Esercizi spirituali che si stanno svolgendo nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Questo dimostra la sua resilienza e il suo impegno nel mantenere viva la sua missione, anche in un momento di difficoltà personale.