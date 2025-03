Stabilità nelle condizioni di Papa Francesco

Papa Francesco, dopo tre settimane di ricovero al Policlinico Gemelli, continua a mantenere uno stato di salute stabile. I medici hanno confermato che non ci sono stati nuovi episodi di crisi respiratoria e che il Pontefice non ha presentato febbre. Tuttavia, la prognosi rimane riservata, e i medici non sciolgono ancora il mistero sulla sua completa guarigione.

Attività quotidiane e supporto spirituale

Nonostante le sue condizioni, il Santo Padre ha continuato a dedicarsi ad alcune attività lavorative, alternando momenti di riposo e preghiera. Ha ricevuto l’Eucarestia prima di pranzo, dimostrando così la sua determinazione a rimanere attivo anche in un momento difficile. La Sala stampa vaticana ha sottolineato che, sebbene le condizioni siano stabili, il quadro clinico rimane complesso e richiede pazienza.

Il supporto dei fedeli e la catena di preghiere

La comunità cattolica in tutto il mondo continua a unirsi in preghiera per il Papa. Stasera, il rosario in Piazza San Pietro sarà guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, un momento di grande significato spirituale per i fedeli. Un messaggio di incoraggiamento è apparso anche al Gemelli, con uno striscione che recita: “Forza, alzati e cammina”, simbolo di speranza e sostegno per il Pontefice.