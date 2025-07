Racconto shock quello di Daniela Martani. In un video pubblicato sui social, l’ex gieffina ha rivelato di essere stata aggredita in spiaggia a Peschici. Ma ecco cosa è successo.

“Aggredita in spiaggia”, il video racconto di Daniela Martani

L’ex gieffina Daniela Martani, in un video pubblicato su TikTok, ha raccontato di essere stata aggredita in spiaggia a Peschici.

La showgirl si trovava nella spiaggia libera di Procinisco assieme al suo cane e avrebbe fatto notare ai gestori di uno stabilimento balneare che da settimane non riusciva a prelevare con il bancomat. Poco dopo attimi di tensioni quando le è stato detto che non poteva stare in spiaggia con il cane e da lì sarebbe nata una discussione molto accesa: “mi hanno messo le mani addosso”. La 52enne ha mostrato anche un video dove si vede l’aggressione e si sente una donna dire: “fai pure venire la finanza, tanto qui siamo tutti in regola. Il bancomat non funziona sempre perché non c’è internet. Sei una m***a di persona. Mi hai fatto foto e video. Ora li cancelli.”

Daniela Martani: pronta a denunciare

Nel suo video racconto, Daniela Martani ha anche annunciato che denuncerà quanto accaduto, ma ecco le sue parole: “sono stata aggredita perché, nonostante io fossi nella spiaggia libera con il mio cane, che era legato al guinzaglio, loro sono venuti a dirmi che io non potevo stare. Quindi vengono a fare i padroni della spiaggia libera, nonostante non lo possano fare perché loro si devono occupare soltanto della concessione che gli è stata data. Sono stata aggredita, mi hanno preso il telefono, messo le mani addosso, adesso chiaramente andrò a denunciare ai carabinieri.“