Aggressione a Milano: donna in pericolo di vita

Milano è stata teatro di un grave episodio di violenza domestica, che ha visto coinvolta una donna di 62 anni, attualmente in condizioni critiche. Questo evento ha sollevato interrogativi e preoccupazioni all’interno della comunità, portando le forze dell’ordine ad attivarsi immediatamente per fare luce sulla vicenda.

Il drammatico accaduto

La donna è stata rinvenuta in via Grassini, nella periferia nord di Milano, con ferite da coltello al volto, alle braccia e, in particolare, alla giugulare, una lesione che ha destato particolare allarme.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, è stata dichiarata in codice rosso, segno della gravità della sua situazione. Le notizie iniziali indicano che la vittima sia giunta in arresto cardiaco e sia stata rianimata dai medici.

La fuga dell’aggressore

Stando alle prime testimonianze, l’aggressore avrebbe inseguito la donna per circa dieci metri, colpendola ripetutamente. Dopo l’attacco, la donna ha tentato di tornare verso casa, ma si è accasciata tra due automobili, dove è stata trovata da un passante. Un vicino ha descritto la scena: “L’ho vista sanguinante a terra, era in uno stato terribile”. Le autorità stanno ora cercando di identificare l’ex marito della vittima, un uomo di 64 anni, la cui posizione è attualmente ignota.

Indagini e contesto familiare

Il pubblico ministero Leonardo Lesti ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Le indagini sono in corso e si concentrano sull’ex coniuge, sospettato di aver perpetrato l’aggressione. Testimonianze raccolte dai vicini suggeriscono che l’uomo avesse comportamenti di stalking, osservando la donna per settimane. Le tensioni nella coppia, già note, sembrano essere aumentate dopo la separazione, avvenuta tre anni fa.

Il profilo della vittima

Dalla descrizione dei conoscenti, la donna emerge come una persona affettuosa e legata agli animali, con un amore particolare per i cani. Una vicina ha raccontato che, solo un anno e mezzo fa, ha affrontato spese considerevoli per curare il suo cane malato, dimostrando un grande attaccamento verso gli animali. È emerso che la donna avesse avviato una nuova relazione dopo la separazione, un fatto che potrebbe aver inasprito ulteriormente i rapporti con l’ex marito.

Un contesto allarmante

La situazione di violenza contro le donne è un fenomeno preoccupante in Italia. Solo poche settimane prima, a pochi isolati di distanza, era stata trovata morta Silvana Damato, un’altra donna di 69 anni, in circostanze misteriose. Le autorità stanno indagando su entrambe le situazioni, cercando di capire se vi sia un collegamento tra le due. È evidente che la criminalità e la violenza di genere rappresentino un problema serio e urgente da affrontare.

La comunità è scossa da questi eventi, che non fanno altro che mettere in luce un problema sistemico di violenza domestica. È fondamentale che le istituzioni rispondano a questa crisi con misure efficaci per proteggere le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza.