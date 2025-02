Un attacco inaspettato

Nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, un giovane di 30 anni è stato vittima di un’aggressione da parte dei suoi due pitbull, mentre si trovava nella sua abitazione in via Baffigo, a Ostia, un quartiere di Roma. L’incidente ha avuto luogo a pochi passi da piazza Gasparri, in un contesto che ha lasciato i residenti sconvolti. Le urla disperate del ragazzo hanno allertato i vicini, che hanno immediatamente contattato i soccorritori.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il personale del 118 e gli agenti delle volanti della questura sono giunti rapidamente sul posto. All’interno dell’appartamento, hanno trovato il giovane gravemente ferito, con segni di morsi su diverse parti del corpo. Fortunatamente, le lesioni non hanno coinvolto organi vitali, ma la situazione è comunque critica. Attualmente, il ragazzo è ricoverato presso l’ospedale Grassi di Ostia, dove i medici hanno disposto la prognosi riservata.

La gestione dei cani aggressivi

In seguito all’incidente, la polizia locale ha attivato le procedure necessarie per la gestione dei due pitbull coinvolti. Gli agenti, in collaborazione con il canile, hanno preso in carico i cani, che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dell’aggressione. Questo episodio solleva interrogativi sulla responsabilità dei proprietari di animali domestici e sulla necessità di misure preventive per evitare simili tragedie in futuro. La comunità di Ostia è in stato di shock e si interroga su come sia potuto accadere un evento così drammatico in un contesto urbano.