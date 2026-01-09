A Genova, un giovane ballerino 19enne è stato aggredito e sfregiato al volto con un coltello da un gruppo di coetanei all’uscita di una discoteca a Sampierdarena. L’attacco, scaturito da insulti omofobi, mette in luce la persistente violenza nei confronti dei giovani LGBTQIA+ anche in contesti urbani apparentemente sicuri.

Solidarietà e denuncia di Arcigay Genova: “Atto vile e brutale”

Arcigay Genova ha definito l’aggressione come “un atto vile e brutale che porta inciso lo stesso messaggio di sempre: colpire, marchiare, intimidire chi è percepito come diverso”. L’Associazione ha espresso vicinanza a Domenico, sottolineando come denunciare sia un gesto di coraggio in un contesto in cui troppe persone LGBTQIA+ vengono ancora invitate al silenzio: “Questa è violenza omofoba, alimentata da un clima culturale e politico che da anni normalizza l’odio, giustificandolo e minimizzandolo”.

Aggressione a Genova: 19enne sfregiato all’uscita di una discoteca

Domenico, 19 anni, ballerino e studente di danza, ha raccontato a Fanpage l’aggressione omofoba subita nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, all’uscita di una discoteca della zona Sampierdarena, a Genova. “Sono stato insultato e sfregiato con un coltello, subito dopo mi sono sentito paralizzato dalla paura”.

Secondo quanto ricostruito, quattro ragazzi lo hanno avvicinato, deridendolo con insulti omofobi e poi colpendolo al volto con un coltellino. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino, in una strada poco frequentata, mentre Domenico stava tornando a casa dopo aver preso l’autobus.

Durante l’episodio, il giovane ha cercato di proteggersi telefonando a un’amica: “Parlando con lei avevo distolto l’attenzione dal pericolo, ma in realtà quei ragazzi non hanno mai smesso di ridere, di osservarmi e di commentare qualsiasi cosa io facessi”. Il ragazzo, sebbene spaventato, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza sui social, anche attraverso un video su TikTok. “Il video messo sui social per me è stato anche un modo di rispondere a quell’aggressione”. Inoltre, ha raccontato di voler continuare a frequentare l’Accademia di danza, pur con la consapevolezza che non tornerà più a casa da solo.

Il giorno successivo, Domenico ha trovato il coraggio di sporgere denuncia contro ignoti, ricevendo sostegno dalle forze dell’ordine, dai suoi coinquilini e dalla famiglia, segnando un primo passo verso la tutela e la giustizia.