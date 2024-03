Durante la notte, in via Petrarca, ad Agrigento, il conducente di una Seat ha perso il controllo dell’auto e si è scontrato con due macchine parcheggiate lungo la strada: una coppia di 70enni è rimasta ferita e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio.

Leggi anche: Rapina a Roma: ruba il Rolex ad una donna e abusa di lei

Agrigento, perde il controllo dell’auto e piomba su due macchine

Una Seat, durante la notte, è piombata su due macchine parcheggiate lungo la strada in via Petrarca: il conducente ha perso il controllo dell’auto che, a causa dell’impatto, si è ribaltata. Giunti sul posto, i poliziotti della sezione Volanti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha provocato anche il danneggiamento delle due macchine lasciate regolarmente parcheggiate lungo la strada.

Feriti due 70enni

Nell’incidente è rimasta ferita una coppia di 70enni: la donna è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata salvata dai vigili del fuoco che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a tirarla fuori dalle lamiere. I due sono stati subito trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio e, secondo quanto si apprende, non dovrebbero essere in pericolo di vita. I medici hanno diagnosticato alla donna un brutto trauma cranico.

Leggi anche: Falso incidente esca: anziano raggirato, dove è accaduto