Una violenta rapina si è consumata a Roma. Un cittadino della Repubblica Dominicana ha rubato un Rolex ad una donna e ha abusato di lei. Il marito ha provato a difenderla ma è stato picchiato.

Roma, rapina del Rolex una donna e abusa sessualmente di lei

Una donna è uscita di casa, nella zona di Tomba di Nerone, a Roma, intorno alle 6.30 del mattino, quando è stata avvicinata da un cittadino della Repubblica Dominicana, che le ha rubato il Rolex e ha abusato sessualmente di lei. Il marito ha sentito le sue urla ed è subito corso in sua difesa, ma l’aggressore lo ha picchiato. L’uomo è stato portato a Regin Coeli e arrestato con le accuse di violenza sessuale e rapina aggravata. La donna di 47 anni e il marito sono stati portati all’ospedale San Pietro con una prognosi di 15 giorni per lei e 10 per lui.

Rapina choc a Roma: la ricostruzione

La Polizia di Stato ha ricostruito quanto accaduto. La vittima era appena uscita di casa quando l’aggressore l’ha sorpresa alle spalle. Nel tentativo di strapparle l’orologio che aveva al polso, l’ha palpeggiata ripetutamente nelle parti intime. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione del marito e di alcuni residenti. Lo straniero ha picchiato il marito della donna, che cercava di difenderla, per poi prendere il Rolex, scaraventarla a terra e fuggire.