Aida Nizar ha dimenticato che è diventata famosa grazie a Barbara D’Urso èe ha provato a farle le scarpe. Via social, ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi, candidandosi come nuova regina di Canale 5.

Aida Nizar ignora Barbara D’Urso: l’appello a Berlusconi

Ex concorrente del Grande Fratello Nip e spesso opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, Aida Nizar è tornata a far parlare di sé. Questa volta non si è buttata nella Fontana di Trevi per attirare l’attenzione, ma ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi. Senza spendere neanche una parola per Carmelita, ovvero colei che le ha donato un briciolo di popolarità, si è rivolta direttamente al presidente di Mediaset, autocandidandosi come nuova regina di Canale 5.

Le parole (assurde) di Aida Nizar

Aida ha registrato il video mentre guida una macchina cabrio. Ovviamente, non indossa la cintura di sicurezza. Come se non bastasse, si è rivolta a Berlusconi chiamandolo Silvio e non Pier Silvio. Ha esordito:

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa donna spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia. Perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me”.

La stupidità non ha limiti

Aida Nizar, continuando a non nominare Barbara D’Urso, ha concluso:

“Anche la Meloni mi adora. Cara Meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme. Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio. Questa grande donna è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione”.

Anche se Berlusconi non ha replicato alla Nizar abbiamo una certezza: Aida non metterà più piede nei salotti di Mediaset.