Aida Yespica sta trascorrendo le vacanze insieme a Geppy Lama? Tutto quello che c'è da sapere.

Aida Yespica e Geppy Lama in vacanza insieme

La modella e l’imprenditore si erano separati nel 2020 dopo 3 anni d’amore e, in queste ore, Aida è tornata a taggare Lama nelle sue stories via social, dove ha mostrato le location delle sue vacanze. Secondo indiscrezioni quindi i due sarebbero in vacanza insieme e molto presto potrebbero decidersi a uscire allo scoperto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la top model non ha ancora risposto alle domande dei fan in merito alla questione.

La rottura

Secondo i rumor in circolazione i due si sarebbero lasciati dopo un periodo di convivenza che avrebbe messo in evidenza i loro problemi di coppia. Come se non bastasse Geppy Lama avrebbe avuto difficoltà a superare i problemi di fiducia dovuti all’evidente avvicinamento avuto da Aida Yespica e Jeremias Rodriguez nella casa del GF Vip. Per diverso tempo si è vociferato che i due avessero avuto una liaison top secret.