Aifa, le reazioni avverse al Vaccino Covid sono 0,2 decessi ogni milione di dosi. Secondo il report sulla sicurezza dei vaccini, pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, donne incinte e giovanissimi possono stare tranquilli.

Reazioni avverse al Vaccino Covid, Aifa rassicura

Secondo il “Rapporto annuale sulla sicurezza vaccini anti-COVID 27/12/2020 -26/12/2021”, che raccoglie i dati dall’inizio della campagna vaccinale fino alla fine dello scorso anno solare, i decessi per reazioni avverse da vaccino Covid sono 22, ovvero lo 0,2 di casi per milione di dosi.

Aifa e le reazioni avverse da vaccino: “Solo 22 decessi correlabili”

Pasquale Marchione dell’Ufficio Gestione dei segnali dell’Aifa, afferma che gli eventi avversi con conseguenze gravi sono rari.

“Si tratta infatti di 456 reazioni gravi dopo la prima dose di vaccino, 267 dopo la seconda e 35 dopo la terza, con maggiore incidenza sull’età media di 79 anni”, ha dichiarato durante la presentazione del report Aifa, “Di questi, solo 22 sono risultati correlabili alla vaccinazione: 2 eventi sistemici, 10 trombosi e 10 fallimenti vaccinali in pazienti fragili”.

Aifa: “Le reazioni avverse cardiache sono evento raro”

A lungo si è parlato di rischio miocarditi e pericarditi ma, secondo quanto dichiarato da Marchione, sono eventi che colpiscono sia adolescenti che adulti sani con una certa frequenza.

“Dopo la vaccinazione anti-Covid, c’è maggior rischio di miocardite nei primi 14 giorni dall’inoculazione soprattutto nel sesso maschile ma è un evento molto raro”, ha specificato, “pari a 2 casi per un milione di dosi somministrate, e in una elevata percentuale di casi c’è la risoluzione del problema. Le pericarditi hanno un andamento simile. Nè per miocarditi nè per le pericarditi sono stati segnalati decessi”.