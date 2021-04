Aka7even, l’esibizione dedicata a Martina Miliddi? I dubbi dei fan

Aka7even ha dedicato le parole della sua ultima esibizione a Martina Miliddi? In tanti sperano in un ritorno di fiamma fra i due.

La storia d’amore tra Aka7even e Martina Miliddi è naufragata? A giudicare dal gelo tra i due durante l’eliminazione della ballerina ad Amici sembrerebbe proprio di sì, ma alcune barre del cantante nella sua ultima esibizione hanno acceso le speranze dei fan.

Aka7even e Martina: l’esibizione

Martina Miliddi ha lasciato Amici di Maria De Filippi, e la reazione a dir poco gelida di Aka7even ha praticamente confermato che tra i due la liaison sia definitivamente giunta al termine. Durante la sua esibizione il rapper ha però cantanto alcune strofe scritte di suo pugno che, secondo qualcuno, potrebbero riferirsi proprio alla sua storia con Martina. Tra i due è dunque possibile un ritorno di fiamma?

“Ehi, speravo non fosse un addio.

Un fastidio d’odio che mi rende nervoso agli occhi di Dio. Io così fragile, così instabile che la mente col corpo si è distaccata fino a distruggere ogni peccato che ho creato per non sembrare ridicolo. E se ti ho amata lo rifarò, solo che nella tua immagine vedo un cartello con scritto ‘PERICOLO’. Così str*** che tra milioni di persone ho visto te, ho sentito il tuo profumo sparso per la casa come ricordo, come i ricordi che hai di me“, ha cantanto il rapper in diretta tv.

In tanti tra i fan sperano in un ritorno di fiamma tra lui e Martina, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.