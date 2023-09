Al Bano si esibirà in concerto per la pace in Ucraina il 16 dicembre a Bari

Il 16 dicembre Al Bano canterà a Bari in occasione del concerto per la pace organizzato dall’associazione L’isola che non c’è. L’evento si terrà alle ore 18 in una cornice d’eccezione: la basilica di San Nicola.

Il cantante, dopo le controverse dichiarazioni su Putin, ha espresso tutto il proprio entusiasmo. «La pace è una conquista e questa conquista deve essere nostra contro la distruzione che la guerra produce. Faremo questo meraviglioso concerto perché la musica serve anche a risvegliare i sentimenti di pace», ha dichiarato Al Bano.

Il rapporto tra Al Bano e la Russia

Al Bano ha sempre avuto un rapporto speciale con la Russia. La sua musica, fin dalle prime esibizioni sul palco di Sanremo, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico russo e questo lo ha portato ad esibirsi molte volte nel Paese governato da Putin.

Proprio delle sue affermazioni, riguardo alla scelta del Cremlino di invadere l’Ucraina, avevano destato scalpore mesi fa. Sebbene abbia spesso sostenuto che Putin avesse le proprie ragioni, Al Bano si è sempre schierato contro la guerra. Per questo motivo, il cantante ha da tempo preso la decisione di non fare più concerti in Russia. Una reazione dovuta alle «scelte di Putin» e non «contro la Russia».

L’isola che non c’è, una fondazione dedita alla pace

La guerra in Ucraina è stata al centro dei pensieri della fondazione “L’Isola che non c’è” fin dalla sua escalation nel febbraio del 2022. Il presidente onorario Franco Giuliano, negli ultimi mesi, ha organizzato diversi viaggi a Kiev e Mosca. Le due missioni, finalizzate a diffondere un messaggio di pace, sono state inoltre caratterizzate dalla consegna di due bassorilievi raffiguranti San Michele Arcangelo e San Nicola alle due città.

Tra i partecipanti ai viaggi c’era anche l’arcivescovo di Taranto don Filippo Santoro. «Nel nostro pellegrinaggio a Kiev e a Mosca abbiamo incontrato le autorità, ma abbiamo sentito il dolore della gente per la guerra. La gente desidera la pace», ha raccontato. «Attraverso questa disponibilità del grande amico Al Bano vogliamo proporre un momento di pace».