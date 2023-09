Alatri, incidente in auto ripreso in diretta su Facebook: tre feriti, tra cui...

Ad Alatri, in provincia di Frosinone, è avvenuto ieri l’ennesimo incidente stradale causato – con tutta probabilità – dalla distrazione del cellulare. Un ragazzo magrebino era in diretta su Facebook mentre si trovava alla guida della sua Audi ed è andato a schiantarsi contro una Nissan sulla quale viaggiavano una mamma e i suoi due figli di 10 e 6 anni.

Le immagini dello scontro sono ancora presenti suoi social e fanno spavento. Il magrebino aveva avviato una diretta Facebook mentre era alla guida della sua Audi e nel video si nota come la sua velocità di percorrenza fosse in continuo aumento fino a quando il mezzo – avendo invaso la corsia opposta di marcia – si schianta in un frontale con l’altra automobile. L’incidente è stato violentissimo, ma la diretta Facebook continua anche negli attimi successivi ad esso, testimoniando i danni del sinistro. L’auto del magrebino si è schiantata frontalmente con una Nissan che procedeva nella direzione opposta sulla quale c’erano una donna e i suoi due figli.

Le condizioni di salute dei feriti

E ad avere la peggio nell’incidente sono stati proprio i passeggeri della Nissan, tutti e tre rimasti feriti. Se la mamma e il fratello maggiore hanno riportato delle ferite non troppo gravi e sono stati trasferiti all’ospedale di Alatri, la bimba di 6 anni ha rischiato la vita. Secondo quanto si apprende, per estrarre il suo corpo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Poi la piccola è stata trasferita allo Spaziani di Frosinone in elicottero. Dopo qualche ora di vera apprensione, i medici hanno dichiarato che la bambina era fuori pericolo di vita. Solo ferite superficiali per il magrebino che ora dovrà rispondere di tentato omicidio stradale.