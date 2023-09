Matteo Messina Denaro, peggiorano le sue condizioni: ricoverato in terapia in...

Le condizioni di salute del boss condannato per le stragi di mafia del 1992 e per gli attentati del 1993 sono peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Qui, in un reparto dedicato ai detenuti dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila, Matteo Messina Denaro si troverebbe da cinque giorni: nel medesimo nosocomio era già stato sottoposto, nel mese di agosto, ad un intervento chirurgico molto delicato. Messina Denaro sta seguendo una specifica terapia del dolore poiché affetto da un tumore al colon al quarto stadio, come specificato dal primario del reparto di oncologia. Nei giorni scorsi un’istanza di scarcerazione definitiva era stata predisposta dai suoi avvocati ma l’aggravarsi delle sue condizioni di salute ha portato ad una momentanea sospensione dell’atto.

Lorenza Guttadauro, nipote del boss e avvocato, si troverebbe in città per seguire da vicino l’evolversi della situazione e sincerarsi delle condizioni dello zio. Per quanto riguarda la terapia del dolore alla quale il boss è sottoposto, essa è stata riadattata in base alle sue specifiche necessità dal momento che i pazienti non rispondono tutti nel medesimo modo. 62 anni, Messina Denaro era stato sottoposto il 27 giugno ad un precedente intervento per problemi urologici. Dal 17 gennaio il boss di Castelvetrano si trova al 41 bis e ha trascorso diversi mesi nel carcere di Preturo dell’Aquila.