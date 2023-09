Dramma a Parma, dove nella serata di ieri due persone hanno perso la vita in seguito ad un grave incidente in deltaplano. I due, secondo una prima rcostruzione, erano padre e figlio e sarebbero precipitati con l’ultraleggero a motore che appena ha toccato terra ha preso fuoco, senza lasciar loro scampo.

Parma, incidente in deltaplano: morti padre e figlio

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20 della serata di ieri, domenica 10 settembre. Padre e figlio avevano deciso di fare un giro con il deltaplano a motore, ma subito dopo essersi messi in volo l’ultraleggero ha mostrato di avere qualche problema. Il deltaplano ha, infatti, compiuto una virata inaspettata ed ha cominciato la sua rapida discesa verso terra in avvitamento. Nulla si è potuto fare per evitare lo schianto violentissimo al suolo. Il deltaplano ha preso fuoco non appena ha toccato terra uccidendo le due persone che stava trasportando.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunti i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dei due passeggeri del deltaplano. I carabinieri, invece, stanno lavorando sulle identità delle vittime e sulla dinamica del sinistro. La prima opzione sembra ricondurre ad un’avaria del motore del mezzo ultraleggero.