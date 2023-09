Simone Picci, deceduto nel sinistro di Via Marconi, era già stato coinvolto in passato in un altro sinistro.

Ora dopo ora emergono sempre maggiori dettagli rispetto ai quattro ragazzi che all’alba di oggi, domenica 10 settembre, hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto in viale Marconi a Cagliari.

I giovani, a bordo di una Ford Fiesta, stavano tornando a casa insieme dopo una serata spensieraa, quando la loro auto ha colpito un marciapiede, poi un muretto e si è ribaltata con uno schianto tremendo: erano in sei all’interno del veicolo, e due degli occupanti sono rimasti gravemente feriti.

La storia di Simone Picci: il 19enne aveva già alle spalle un altro incidente

Come riportato dall’Unione Sarda una delle vittime, il 19enne Simone Picci, era rimasto coinvolto in un altro gravissimo incidente stradale all’inizio di quest’anno: in quella occasione (tutto è successo il 14 gennaio) il ragazzo era a bordo di una Smart con un suo amico, Nicola Colombu. Quest’ultimo era prima finito in coma per due settimane e poi era morto, in data 31 gennaio. Picci invece aveva riportato ferite non gravi, cavandosela con una trentina di giorni di cure ospedaliere.

Lo stesso ragazzo, inoltre, aveva anche un altro dramma alle spalle: il 9 ottobre del 2016, infatti, il padre Sandro era stato assassinato con un colpo di pistola Is Mirrionis, in via Pertusola, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi.

Chi erano le altre vittime dell’incidente a Cagliari

Nell’incidente hanno perso la vita oltre a Picci anche Najibe Zaher, di 19 anni, Alessandro Sanna, di 19 anni e Giorgia Banchero di 24 anni. Zaher era la figlia di un consigliere comunale di Selargius, biologo di origine palestinese che in passato aveva anche lavorato come consigliere provinciale.