Addio ad Alberto Re, imprenditore di Agrigento di 78 anni morto suicida dopo essere stato criticato sui social per uno spettacolo andato male.

L’imprenditore Alberto Re è morto suicida: la tragedia si è consumata nelle scorse ore e ha lasciato i familiari dell’uomo e il mondo dello spettacolo sotto shock. L’estremo gesto, a quanto si apprende, sarebbe stato compiuto a seguito del flop a cui è andato incontro uno spettacolo organizzato dall’imprenditore e delle violente critiche che gli sono state rivolte sui social.

Alberto Re morto suicida, la famiglia dell’imprenditore: “Travolto da critiche sui social”

A spiegare il motivo del suicidio, è stato lo stesso Re che ha scritto una lunga lettera prima di togliersi la vita. Su quanto accaduto, sono in corso gli accertamenti da parte della procura che, in questo modo, ha intenzione di capire se ci siano gli elementi per aprire un fascicolo di indagine sulla morte dell’uomo.

L’imprenditore era molto noto nella città siciliana di Agrigento. A quanto si apprende, è morto dopo una lunga agonia di sette giorni, trascorsi in ospedale.

La lettera e la rabbia della famiglia

“Sono stato travolto da inaudita violenza, non deve più succedere”, ha scritto la vittima nella lettera con la quale ha spiegato di volersi togliere la vita. La missiva scritta da Re, 78 anni, è stata posta sotto sequestro dalla polizia.

Sulla tragedia, sono intervenuti anche i familiari dell’uomo. “Alberto Re mai si è sottratto alla onestà intellettuale e sempre ha sorriso alle storture che possono capitare. Fino a qualche giorno fa”, ha nno detto. “Poi l’onta che sale e che scalfisce, che non arretra e che violenta verbalmente una persona, ha consumato il vero danno. Alberto voleva contribuire ad elevare il dibattito culturale della sua amata Agrigento”.

Lo spettacolo andato male e le critiche sul web

L’imprenditore aveva organizzato una serata al teatro Pirandello di Agrigento che, nonostante l’impegno, si era rivelata un autentico flop. Subito, il web era insorto, travolgendolo con dure e violente critiche. La vagonata d’odio che lo ha travolto è stata talmente insostenibile che il 78enne ha deciso di togliersi la vita.

“È anche una forma di rispetto per la memoria del povero Alberto Re, vittima di una campagna denigratoria che lo ha spinto a un tristissimo gesto estremo”, ha dichiarato il prefetto. “Una campagna denigratoria nella quale la legittima critica politica e giornalistica ha travalicato i limiti dell’umanità”.