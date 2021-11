Aldo Montano si confessa con Manila Nazzaro: “Ho perso due figli”

Aldo Montano e Manila Nazzaro si sono confessati a cuore aperto al GF Vip rivelandosi dettagli e retroscena del loro passato.

Nella casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha confessato ad Aldo Montano il dolore provato quando un anno fa ha perso un figlio insieme al compagno Lorenzo Amoruso. Lo schermidore gli ha confessato di aver vissuto la stessa esperienza con Antonella Mosetti.

Aldo Montano e Manila Nazzaro

Nella casa del Grande Fratello Vip, a un anno dalla sua interruzione di gravidanza, Manila Nazzaro si è confessata a cuore aperto con Aldo Montano, esprimendogli il suo dolore per il periodo in cui ha perso il figlio atteso insieme al suo compagno e grande amore della sua vita, Lorenzo Amoruso. Montano ha ascoltato la concorrente e infine gli ha confessato di aver vissuto per due volte l’esperienza dell’aborto mentre era legato alla showgirl Antonella Mosetti. “Oggi è stato come se qualcuno mi avesse detto: Ti ricordi un anno fa? In quel momento per me era una ripartenza, era oltre un figlio di due persone che si amano”, ha dichiarato l’ex Miss, mentre lo schermidore, mostrandogli due dei suoi tatuaggi, ha affermato: “Questo qua e per la stessa cosa che hai passato tu.

Tanti anni fa”. Aldo Montano e Antonella Mosetti sono stati legati dal 2005 al 2012 e oggi lo schermidore ha ritrovato la serenitò al fianco di Olga Plakhina, madre dei suoi due figli. Anche Antonella Mosetti ha archiviato definitivamente la sua storia con Montano e dal suo amore con Alessandro Nuccetelli ha avuto una figlia, Asia.

Aldo Montano: Olga Plachina

Oggi Aldo Montano è legato alla modella e atleta russa Olga Plakhina.

I due hanno avuto insieme due figli: Olympia, nata nel 2017, e Mario Jr. Prima d’incontrare la modella con cui ha realizzato il sogno di diventare padre, Montano ha riempito le pagine dei rotocalchi con le sue numerose storie d’amore e liasion con donne famose del volto vip: tra queste Manuela Arcuri, Antonella Mosetti e tante altre.

Aldo Montano: il GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip lo schermidore ha espresso più volte la sua nostalgia per la famiglia e, in particolare, per i suoi due figli.

Olga Plakhina è entrata nella casa del reality show per fargli una sorpresa e, nel frattempo, sembra che Montano abbia stretto un ottimo rapporto con il nuotatore Manuel Bortuzzo all’interno del reality show.