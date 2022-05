Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? Spunta la segnalazione, ma la verità è molto diversa da ciò che appare.

Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan nelle ultime ore. E’ spuntata una segnalazione che sembra avvalorata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, ma la realtà è un’altra.

Alessandro Basciano ha tradito Sophie?

Nelle ultime ore circola sul web uno screenshot di un messaggio privato che l’esperta di gossip Deianira Marzano si sarebbe scambiata con un fan. Quest’ultimo le avrebbe inviato una segnalazione in cui sosteneva di aver incontrato Alessandro Basciano mano nella mano con una ragazza mora. Deianira risponde di essere già a conoscenza del tradimento nei confronti di Sophie Codegoni e ammette che presto sarà costretta a divulgare le foto che immortalano l’ex tentatore in compagnia della presunta amante.

I fan della coppia, neanche a dirlo, si sono subito allarmati e hanno dato il via al chiacchiericcio.

La verità sul tradimento

Considerando che appaiono sempre insieme più innamorati che mai, è possibile che Alessandro abbia tradito Sophie? La verità, a quanto pare, è molto diversa da quello che sembra. A parlare è stata proprio Deianira, che ha bollato lo screenshot come fake. Stando a quanto sostiene la Marzano, qualcuno avrebbe costruito a tavolino la chat in questione per divulgare false informazioni sulla storia d’amore tra Basciano e la Codegoni.

Nessun tradimento tra Alessandro e Sophie

Nessun tradimento, quindi, tra Alessandro e Sophie. Qualche mente malata, che evidentemente non sa come impegnare il proprio tempo, ha voluto creare un finto gossip per mettere i bastoni tra le ruote a Basciano e alla Codegoni. La storia d’amore tra i due, con il benestare delle malelingue, prosegue a gonfie vele.