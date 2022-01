Alessandro rende immune Gianmaria e Sophie ci resta di sasso

La concorrente gelata da una mossa che proprio non si aspettava: Alessandro rende immune Gianmaria , Sophie ci resta di sasso e si sfoga con Nathaly

Colpo di scena e doccia fredda per Sophie nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: Alessandro rende immune Gianmaria e la concorrente ci resta di sasso perché a leggerla com’è andata il suo ex il suo ex è stato salvato dall’attuale “fidanzato” in una sorta di “patto fra maschietti” che alla Codegoni non è piaciuto affatto.

Quella del 7 gennaio non è stata solo una puntata tutta incentrata sul caso Ricciarelli e sulla reprimenda di Alfonso Signorini ai concorrenti dunque, ma anche un perfetto esempio delle logiche a volte spiazzanti della casa televisiva più spiata d’Italia.

Sorpresa “fra maschietti”: Alessandro spiazza Sophie e rende immune Gianmaria

La procedura è nota: gli inquilini sono stati chiamati a rendere immune un compagno o una compagna e Sophie senza alcuna esitazione ha dato la sua preferenza ad Alessandro Basciano, la sua attuale “fiamma”.

La doccia fredda le è arrivata di lì a poco, quando a mostrare il proprio nome è stato Basciano, che si è scambiato l’immunità con l’ormai amico Gianmaria Antinolfi.

Il sorrisetto tirato e la reazione di Sophie con Alessandro che rende immune Gianmaria

Codegoni ci è rimasta di sasso e dopo un sorriso molto ma molto tirato ha finto di andarsene e poi ha spiegato a Signorini: “Alfonso me la pagheranno, stasera li facciamo dormire in giardino così si abbracciano anche”.

A fine puntata si è riparlato dell’accaduto e Sophie si è sfogata con Nathaly: “Io a differenza sua le cose le dimostro con i fatti, io parlo poco e dimostro tanto. Lui parla tanto e dimostra poco”.

Su Alessandro che rende immune Gianmaria l’amarezza di Sophie con Nathaly: “Io mi sono esposta”

“Io ho chiuso subito una situazione, mi sono esposta, ho fatto, ho rischiato. Le parole volano, sono i fatti che uno deve apprezzare.

Questa è l’ennesima dimostrazione che ho fatto io a lui”. E ancora: “Non ho votato Giacomo che è un mio amico anche fuori o Jessica che è una mia amica, ho votato lui. La prossima volta voto i miei amici”.