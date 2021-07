Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset torna a condurre? L’indiscrezione

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset hanno iniziato a circolare indiscrezioni sul suo possibile futuro in tv.

Dopo l’addio a Mediaset giunto dopo ben 25 anni di onorato servizio, Alessia Marcuzzi avrebbe in ballo alcuni nuovi progetti lavorativi sempre per il piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Con un comunicato ufficiale attraverso i suoi canali social Alessia Marcuzzi ha annunciato la fine – per lo meno temporanea – della sua conduzione a Mediaset.

La conduttrice ha dichiarato che non si sarebbe più trovata a suo agio nei programmi tv a lei proposti dall’emittente mentre, secondo indiscrezioni, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto sapere che il suo addio sarebbe giunto a seguito di alcuni problemi economici della rete (che addirittura avrebbe proposta alla Marcuzzi la conduzione della domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso). Sulla questione al momento non sono state fornite conferme e per il momento il futuro di Alessia Marcuzzi in tv resta incerto.

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente nelle ultime ore la conduttrice potrebbe presto tornare nel piccolo schermo grazie a Discovery, con cui avrebbe in ballo un nuovo progetto. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono esistono smentite o conferme.

Alessia Marcuzzi: l’addio

Dopo 25 anni di onorata carriera in Mediaset Alessia Marcuzzi ha detto addio all’emittente tv. I motivi – stando a quanto affermato dalla conduttrice nel suo comunicato ufficiale – avrebbero avuto a che vedere con i programmi che, a suo dire, non sarebbe più stata in linea con quanto da lei desiderato.

Alessia Marcuzzi avrebbe deciso autonomamente di prendersi una pausa dal piccolo schermo per potersi dedicare ai suoi progetti (come il suo blog e la sua fortunata linea di cosmetici).

“Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, ha spiegato la conduttrice via social ufficializzando un divorzio professionale (non privo di grande sofferenza).

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Pur avendo deciso di prendere una paura dal lavoro Alessia Marcuzzi continua a concentrarsi su alcuni dei suoi progetti lavorativi e, ovviamente, sui suoi due figli: Tommaso e Mia. La conduttrice è molto legata ai due figli nati dalle sue relazioni (naufragate) con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Oggi la conduttrice è felice accanto al marito, Paolo Calabresi Marconi, con cui non ha avuto figli.