Caduta in diretta a Boomerissima per Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha provato a mimare dei passi di danza sulle note de Il lago dei cigni ma è scivolata. A soccorrerla ci ha pensato Fabrizio Biggio.

Alessia Marcuzzi è caduta a Boomerissima: “Acciaccata ma vado avanti”

La nuova puntata di Boomerissima è andata in onda nella serata di martedì 28 novembre. In studio, erano presenti Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando per la squadra dei Boomer e Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per il team Millenial.

Durante la prima sfilata battezzata super hit, la Pollio è inciampata su un gradino ma è stata subito soccorsa da uno dei suoi compagni di squadra, l’ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip Luca Onestini. Poco dopo, tuttavia, la medesima sorte è toccata anche alla conduttrice.

“Credo di avere degli ematomi sulle ginocchia”

Mentre era intenta a mimare alcuni passi di danza esibendosi sulle note de Il lago dei cigni, la Marcuzzi è scivolata. Dopo la caduta in diretta a Boomerissima, la conduttrice è stata soccorsa da Biggio.

Nel commentare la prova, quindi, la showgirl ha affermato: “Nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po’ acciaccati, e vanno avanti lo stesso”.